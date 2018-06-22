Соратник Трампа спустил бюджетные деньги на модные штаны

Директор Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт потратил более 4,6 миллиона бюджетных долларов на собственную безопасность, в том числе 1600 долларов на брюки. Об этом сообщает The Intercept.

Как следует из полученных по закону о свободе информации данных, за месяц расходы Прюитта выросли на 1,1 миллиона. При этом на восемь пар «тактических брюк», а также «тактические поло» ушло 2,8 тысячи долларов. Как отмечает The Guardian, похожие «модные штаны» можно заказать онлайн по гораздо более низкой цене: за 30-40 долларов за штуку.

Офис чиновника часто заказывал различные связанные с безопасностью вещи. В частности, более 80 тысяч долларов ушли на рации, еще 700 на кобуры для них. Агентство также потратило 150 тысяч на аренду автомобилей, что значительно больше, чем в 2017-м. Никаких подробностей не приводится, а The Intercept для сравнения отмечает, что ранее Пруитт пользовался Chevrolet Suburban с пуленепробиваемыми сиденьями, и его аренда стоила 10 тысяч долларов за год.

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Высокие расходы Пруитта на безопасность уже стали предметом критики и ряда официальных расследований, однако несмотря на это, они продолжают увеличиваться. Как отмечается, суммы буквально затмевают аналогичные траты его предшественников. Так, возглавлявшей ведомство в 2009-2013 годах Лизе Джексон в среднем хватало на поездки и безопасность около 30 процентов суммы, которая понадобилась Прюитту в первый же год.

Также сообщается, что обычно директор Агентства по охране окружающей среды США не имеет круглосуточной защиты, однако нынешнему главе она предоставляется. Обосновывается это увеличением числа угроз, однако демократы в сенате утверждают, что достоверных подтверждений этому нет. По их словам, среди угроз в ведомстве называют несогласных с его политикой, которые задают вопросы на мероприятиях, а также отправленную в офис открытку со словами «Изменение климата существует! Мы следим за тобой».

The Guardian напоминает, что ранее Прюитт тратил 1560 долларов на 12 авторучек с индивидуальным дизайном, а также 43 тысячи на личную звуконепроницаемую кабинку в офисе. Из нее, например, можно звонить, не боясь, что тебя подслушают.

Прюитт стал директором агентства в 2017 году, при администрации президента США Дональда Трампа. До этого он занимал пост генпрокурора штата Оклахома.

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