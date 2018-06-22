Фанат из США подарил россиянину инвалидное кресло за 10 тысяч долларов

Американец с ограниченными возможностями по здоровью Эйбл Вера приехал в Москву на чемпионат мира по футболу и подарил российскому болельщику новое инвалидное кресло стоимостью в 10 тысяч долларов, сообщает «Дождь».

По данным телеканала, Эйбл Вера создал фонд What Pushes You для помощи людям с инвалидностью и работает социальным работником в Калифорнии: сам он потерял возможность ходить в 27 лет после аварии. Вера также любит футбол, поэтому приехал посмотреть на игру в России. В московской фан-зоне он увидел российского болельщика на старой сломанной инвалидной коляске, поэтому решил подарить современную. Вера пояснил, что американская страховка покрывает запчасти кресла, и когда в США получают новое, старое оставляют у себя.

«Зачем мне держать в доме три-четыре кресла, когда я знаю, что кому-то в Москве оно нужно больше? Мы встретились с этим парнем. Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло. Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на него. Вспоминаю — и сразу мурашки. Как он отреагировал на то, что какой-то случайный человек подошел и сказал: "Эй, это кресло за 10 тысяч долларов — тебе!"» — рассказал Вера.

Он добавил, что родился в Мексике и помнит свое бедное детство. «И теперь мы можем помогать, почему бы не делать это?» — сказал он.

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