Картину со святым Путиным в божественной колеснице повесили в детской библиотеке

На выставке в тульской детской библиотеке повесили картину, на которой президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев представлены в виде православных святых. На экспозицию обратил внимание TJournal.

Центральное место в произведении под названием «Под мирным небом» занимает Путин в золотых доспехах и в колеснице, запряженной тремя лошадьми. От президента исходит божественное свечение. Компанию ему и Медведеву составили Богородица с младенцем, царь Николай II, патриарх Кирилл и флаг «Единой России».

Автор картины — местный художник-пейзажист Александр Немцов. Его кисти также принадлежит полотно с изображением первого президента России Бориса Ельцина, Путина и патриарха Алексия II на фоне храма Христа Спасителя.

В библиотеке изданию сказали, что произведение «Под мирным небом» было выставлено в рамках экспозиции художника, которая длилась около месяца. На сайте учреждения ранее сообщалось, что картина была частью проекта «Лестница» и «имела оглушительный успех у детей и их родителей». Позднее текст был отредактирован, указанную информацию заменили на фразу «данной работы не было представлено».

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