В США назвали роковую ошибку политики в отношении России

Расширение НАТО на Восток — самая роковая ошибка американской политики за весь период после холодной войны. Об этом заявил редактор американского военного журнала The National Interest Дейв Маджумдар.

Он считает, что политика альянса ухудшила отношения Москвы и Вашингтона, а расширение НАТО посеяло «семена вражды» между странами.

«Белому дому удалось расширить НАТО, однако он не сумел интегрировать Россию в новую структуру трансатлантической безопасности», — отметил Маджумдар. По мнению журналиста, экспансия альянса при Билле Клинтоне заложила основы для конфронтации с Москвой, а действия НАТО во время президентства Джорджа Буша-младшего опустили двусторонние отношения до самого низкого уровня за период после холодной войны.

Эксперт отмечает, что новое противостояние стран будет еще более небезопасным, «потому что Россия больше склонна к импровизации на международной арене, нежели идеологический противник Штатов — Советский Союз».

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