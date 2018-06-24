Губернатор Подмосковья помог возродить православную святыню

В подмосковной Кашире освятили отреставрированный женский Никитский монастырь — одну из главных православных святынь города. Об этом сообщает «360».

Храмы на территории обители освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

На богослужении присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона вместе с владыкой Ювеналием входит в состав благотворительного Фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь и является его сопредседателем. Реставрация храмового комплекса велась на средства фонда.

Комплекс восстанавливался с 2016 года по фотографиям, сделанным еще до революции. На его реставрацию было направлено порядка 130 миллионов рублей, собранных фондом.

Завершить все работы планируется к концу лета.

В 1920-х годах Никитский монастырь был закрыт, Никитская и Преображенская церкви — переоборудованы под производственные помещения, а верхние ярусы колокольни были сломаны. Иоанно-Предтеческий скит был полностью разрушен.

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