Россиянка уехала на экзамен в жару и лишилась двух дочерей

В Ростове-на-Дону две девочки полутора и трех лет умерли в автомобиле от перегрева, пока их мать сдавала экзамены, сообщает 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах области.

По данным портала, женщина оставила детей дома под присмотром их 12-летней сестры. Сначала они играли во дворе, затем старшая девочка отлучилась, и младшие забрались в машину, припаркованную во дворе. Из автомобиля они выбраться не смогли. Где при этом был отец, не уточняется.

Когда мать вернулась, девочки не подавали признаков жизни. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали их смерть. По данному факту проводится проверка.

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