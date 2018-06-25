Блогер отказалась от благ цивилизации и сэкономила 4 тысячи долларов за год

37-летняя блогер из Австралии, известная под псевдонимом Freelee, сэкономила за год 4 тысячи долларов, отказавшись от косметики. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Популярная видеоблогер отчиталась о результатах годичного отказа от всех благ «западной цивилизации». Австралийка сбежала от городской жизни ради существования в условиях первобытных людей. С ее слов, начиная «внесетевой» образ жизни на природе, она перестала пользоваться декоративной косметикой, мыть голову шампунем и бриться. За это время она сэкономила 4 тысячи долларов (более 250 тысяч рублей, — прим. «Ленты.ру»).

Изначально Freelee распространяла идеи веганства через свой канал на YouTube. Там она публиковала рецепты и лайфстайл-видео, снятые в австралийском Квинсленде. В течение последнего года ее профили на видеохостинге и в Instagram наполнены рассказами о жизни в южноамериканской лесной местности в компании любимого мужчины.

Пара самостоятельно выращивает съедобные растения и почти отказалась от одежды. Свои публикации Freelee часто сопровождает хештегом «иди, освободи себя». Одно и последних достижений женщины, которым она поделилась в Instagram, — купальник из кокосовой скорлупы.

So how do ya like ma coconuts? 😸...I just love seeing my DIY coconut bowl collection growing 😍It feels really empowering to make things myself rather than pay others. You might think "Oh I could never learn to do that, I'm just not good at that stuff" and that's where you are wrong. I grew up without a shred of do-it-yourself experience, I was taught by this consumerist society that it's better to just buy something rather than attempt to create it yourself. Sure, it may be quicker and easier but where is the personal satisfaction in that? Everytime I use the bowls I feel a sense of purpose and pride. You try, make mistakes (eg. hole in bottom of one bowl) but you learn and become more skilled, confident and powerful each time. Save money and become a stronger, freer woman with each project. 💪 Remember - If you are not willing to learn, no one can help you, if you are determined to learn, no one can stop you. #gofreeyourself Фото опубликовано @freelee_official

«Вам нравятся мои кокосы? Я просто люблю смотреть, как моя самодельная кокосовая коллекция растет, и это действительно дает возможность делать вещи самостоятельно, а не платить другим людям. Вы можете думать: "О, я никогда не смогу научиться делать такое, я просто плох в этом", — и здесь вы ошибетесь. Я выросла, не имея никакого опыта в поделках, меня научило этому потребительское общество: что лучше просто купить что-то, а не пытаться создать это самостоятельно. Конечно, это может быть быстрее и проще, но где здесь личное удовлетворение?», — прокомментировала Freelee.

Подписчики с интересом следят за освоением парой дикой природы. Они называют любимицу королевой и сообщают, что мечтают жить так же свободно, как она.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!