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Венгерский министр ответил на украинские обвинения в работе на Россию

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Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в том, что Будапешт действует по указаниям России в вопросе защиты прав венгров, проживающих в Закарпатской области Украины. Интервью с главой МИД в понедельник, 25 июня, опубликовала «Европейская правда».

По данным Сийярто, представители Украины «нашептывали» западным дипломатам антивенгерскую пропаганду. «Нам известно о такой себе "мягкой дипломатии", когда преднамеренно распространяли слухи, мол, мы действуем под влиянием России. А это — просто ложь! Нам не нужна никакая Россия, чтобы определить, как защищать свою общину», — сказал он.

«Мы — независимое государство, и нас не волнует, что думает Россия о нашей политике в отношении меньшинств. Мы знаем одно: на Закарпатье есть венгры, их — примерно 150 тысяч, и мы стремимся защищать их права. И мы, в случае необходимости, будем защищать их от любого — от США, от России, от Новой Зеландии, от кого угодно», — ответил Сийярто на реплику, что давление Будапешта на Киев по вопросу закарпатских венгров выглядит, как «отвечающее интересам РФ».

Также Сийярто затронул тему блокирования Венгрией диалога между Украиной и НАТО. «Есть три условия, которые позволят снять наше вето», — указал он.

«Первое условие — переходный период по языку образования должен быть продлен до 2023 года, и за это время вы должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены. Второе условие, которое также полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии, — норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы», — рассказал Сийярто.

Третье условие Будапешта — начало Киевом консультанций с представителями венгерского меньшинства Закарпатья, как заметил глава МИД, уже выполнено. «Об этих требованиях знают и наши украинские друзья, и наши союзники в НАТО», — добавил Сийярто.

«Теперь министр образования и правительство Украины должны прийти к согласию с венграми в Украине. И даже если их договоренность не будет полностью совпадать с прошлыми положениями закона, меня она все равно устроит. Лишь бы она устраивала венгерское меньшинство», — подчеркнул он.

Также Сийярто рассказал, что Будапешт предложил Киеву исключение из закона об образовании на языках этнических меньшинств языков стран-членов НАТО. Министр указал, что понимает стремление Киева «снизить российское влияние, которое идет в том числе через российские школы». «Но у меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим уйти оттуда! Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу! Но в любом случае — или это "сопутствующие разрушения", или это так и планировалось — ваши действия отражаются на нас», — заявил Сийярто.

В феврале Сийярто объявил о «международной кампании лжи», которую Украина начала вести против Венгрии. Министр заявил, что Киев должен приостановить действие закона «Об образовании» и начать переговоры с венгерским меньшинством Закарпатской области.

В сентябре 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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