Армия США вооружится пейнтбольными винтовками

В США заключили контракт на поставку крупной партии пейнтбольных винтовок. Их планируют использовать в Афганистане в качестве оружия нелетального действия, сообщает Popular Mechanics.

Стоимость контракта оценивается в 650 тысяч долларов. Комплексы Variable Kinetic Systems (VKS) предназначены для стрельбы шариками. Предполагается, что они будут заполнены отравляющими веществами, пишет журнал.

По информации издания, в шариках будет использоваться синтетический порошок, вызывающий временную потерю зрения, и слезоточивый газ.

Эксперты отмечают, что такое оружие станет альтернативой летальным образцам, а находящиеся в Афганистане части получат дополнительные возможности по нейтрализации угроз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!