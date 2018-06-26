У «Христа-обезьяны» появился соперник

Учитель труда предпринял попытку восстановить окрашенную деревянную статую Святого Георгия XVI века, служившую украшением церкви Святого Михаила в испанском городе Эстелья. Об этом сообщает The Guardian.

По окончании работ лицо Георгия приобрело розовый цвет, а его доспехи стали серо-красными. Мастер был нанят приходским руководством часовни без согласования с городскими властями.

Мэр Эстельи остался недоволен результатом. По его словам, проведение реставрации не было согласовано, а мастер использовал «штукатурку и неправильную краску», что привело к нежелательным последствиям. Градоначальник добавил, что теперь оригинальный рисунок может быть утерян. В ближайшее время эксперт осмотрит скульптуру и оценит возможность ее восстановления.

Это не первая церковь в Испании, которая пострадала из-за реставрационных работ. Шесть лет назад 81-летняя Сесилия Гомес попыталась самостоятельно освежить фреску Ecce Homo («Се человек») художника Элиаса Гарсия Мартинеса, написанную в XIX веке. Получившееся изображение имело мало общего с оригиналом. Иисус Христос стал похож на обезьяну.

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