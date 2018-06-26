Мужчину из Накуру отправили в тюрьму за пирожки с котятами

В Кении в тюрьму отправили мужчину, шесть лет поставлявшего кошачье мясо продавцам пирожков в четвертом крупнейшем городе страны Накуру. Об этом пишет The Independent.

34-летний Джеймс Кимани признался, что убивал котов ради мяса, которое затем употреблялось в пищу. Он сообщил, что за годы расправился более чем с тысячей животных. Мясо он продавал местным уличным торговцам, а также отелям. В общей сложности он сумел заработать полмиллиона кенийских шиллингов (почти пять тысяч долларов). Кроме того, мужчина получал по пять долларов за каждую шкурку.

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По его словам, такой бизнес он начал, обнаружив «незанятую нишу на рынке». «Я занялся этим в 2012-м, когда увидел, что продавцам самосы нужно мясо», — пояснил кениец. Он сообщал покупателям, что его товар получен в районе местной свалки, однако не говорил о котах.

Мужчину арестовали 24 июня после того, как его заметили за разделыванием кошки неподалеку от больницы. Как сообщается, разъяренная толпа прохожих чуть было не линчевала Кимани. «Получается, большая часть еды в Накуру непригодна для употребления человеком. Просто невероятно и пугающе», — отметил один из местных жителей.

Суду кениец заявил, что не знал о незаконности продажи кошачьего мяса. Он также сообщил, что ему за работу якобы платили другие люди. В результате мужчину приговорили к трем годам тюрьмы. Кроме того, он должен выплатить штраф в 2,5 тысячи долларов.

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