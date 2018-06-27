Сноубордист опробовал снежный склон под Норильском в июне

В горном ущелье «Красные камни» под Норильском молодой человек нашел снежный склон и прокатился на нем на сноуборде в шортах и футболке. Видео необычных покатушек появилось в Instagram.

Было бы желание....А снег всегда найдется#норильск#красные#камни#покатушки# Фото опубликовано @s.e.npr

«Было бы желание... А снег всегда найдется», — написал в комментарии автор поста.

23 апреля «Норникель» и телеканал Euronews запустили международный проект Follow up Siberia. Участникам предлагается найти и снять что-нибудь «сибирское» в своем городе, а затем опубликовать свое творчество в соцсетях под хэштегом #followupsiberia. Наиболее отличившиеся получат призы, в том числе, как предполагается, возможность посетить Универсиаду-2019 в Красноярске.

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