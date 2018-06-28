Спорт
 
Последние новости
Россия вооружилась «Булавой»
Названа лучшая песня века
Бывший чиновник на джипе атаковал клубничную ферму и получил уголовное дело
Неприметного немца заподозрили в тайном убийстве 20 коллег сэндвичами
Раскрыты сроки введения в России электронных трудовых книжек
Девушка на высоких каблуках попыталась перебежать дорогу и попала под машину
«Платные акции» в WhatsApp обогатили мошенников
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет
Изобретательный ответ ребенка на школьное задание восхитил пользователей сети
Евросоюз принял решение по санкциям против России
Новости партнеров

Слишком мягкий матрас стал причиной травмы капитана сборной Бразилии

Перейти в «Мою Ленту»
Марсело

Причиной травмы капитана сборной Бразилии Марсело мог стать слишком мягкий матрас в московском отеле, где команда остановилась перед матчем третьего круга чемпионата мира-2018. Об этом врач бразильской команды Родриго Ласмара рассказал Mundo Deportivo.

«Ситуация с травмой Марсело может быть связана с матрасом в гостинице, где мы остановились в Москве. Нам нужно подождать немного, чтобы узнать точную причину», — заявил специалист. Ласмар также добавил, что лечение футболиста идет хорошо, но врачи будут наблюдать за реакцией организма еще несколько дней.

27 июня в матче против сборной Сербии футболист был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте. Марсело почувствовал дискомфорт в мышцах и не смог продолжить игру. Позже защитник обратился к болельщикам в Twitter, написав о хорошем самочувствии.

Встреча Бразилии и Сербии завершилась победой латиноамериканцев со счетом 2:0. Команда Аденора Бакши завершила выступления на групповом этапе чемпионата мира на первом месте в квартете Е.

В 1/8 финала мундиаля бразильцы сыграют со сборной Мексики. Матч состоится 2 июля в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
El colchón del hotel, posible causa de la lesión de Marcelo
Болельщик в кокошнике подрался с динозавром на матче чемпионата мира
Бразилия выбила Сербию с чемпионата мира
Другие материалы рубрики
Спорт00:04Сегодня

Это было странно

Самый загадочный город принял чемпионат мира. И что вышло?
07:23Сегодня

Футболиста «Спартака» задержали за избиение жены

23:5128 июня

Хиддинк обнаружил у сборной России сильные стороны

13:5922 июня

Аргентинские болельщики подрались с хорватами на стадионе в Нижнем Новгороде

Спорт

Досрочный плей-офф

Германия стремится в 1/8 финала. Смогут ли немцы забить трижды?
05:08Сегодня

Российским стадионам нашли новое применение

20:5828 июня

Марадона заработает на чемпионате мира

15:0522 июня

Аргентинский болельщик грязно оскорбил россиянку и поплатился

Спорт00:0527 июня

Страна чудес

Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
22:5528 июня

Стали известны все пары плей-офф чемпионата мира

18:5928 июня

Определились последние участники плей-офф чемпионата мира

15:3922 июня

Аргентинский фанат оставил предсмертную записку и исчез после матча с хорватами

Россия
«Люди случайно наступают на мины...»
Российский врач бросила все и уехала в Сирию спасать людей
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Никита Джигурда«Все началось с Дня какашки»
Они превратили российскую политику 90-х в цирк и сделали сумасшествие модным
Футболист из Кот-д’Ивуара рассказал об избиении полицейскими и краже денег
Взрыв на АЗС в Чечне попал на видео
Очевидцы сняли смертельный наезд бизнесмена на жену игрока КВН с коляской
Правительству объяснят «правила игры» с пенсией
Все материалы
Мир
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Евросоюз принял решение по санкциям против России
Неприметного немца заподозрили в тайном убийстве 20 коллег сэндвичами
Россию раскритиковали за рабство
Наркоман решил избавиться от кокаина и осыпал им полицейских
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Украина приготовилась к «нападению» России с нового направления
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Transparency International решила засудить Порошенко
Грузия усложнила переброску российских наемников в Сирию
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Все материалы
Экономика
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
«Нафтогаз» уперся и пригрозил «Газпрому»
Раскрыты сроки введения в России электронных трудовых книжек
Производство корма для животных запущено в Подмосковье с участием Корпорации МСП
Названа стоимость реконструкции «Лужников»
Названы источники доходов Елизаветы II
Россия не справилась с рекордным урожаем зерна
Все материалы
Силовые структуры
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Обвиненный в сексе со школьницей тренер взят под домашний арест
Бывший чиновник на джипе атаковал клубничную ферму и получил уголовное дело
Участковые допустили убийство шестерых детей и избежали тюрьмы
Правозащитник Дмитриев по новому обвинению арестован на два месяца
Все материалы
Наука и техника
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
Чума фашизма
ГИК ДНР показала «Оплот»
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Американская ракета подожгла немецкий фрегат
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет
Все материалы
Спорт
Это было странно
Самый загадочный город принял чемпионат мира. И что вышло?
Слишком мягкий матрас стал причиной травмы капитана сборной Бразилии
Футболиста «Спартака» задержали за избиение жены
Хиддинк обнаружил у сборной России сильные стороны
Российским стадионам нашли новое применение
Марадона заработает на чемпионате мира
Стали известны все пары плей-офф чемпионата мира
Все материалы
Культура
Беги, Слай, беги
Кино недели: от «Убийцы 2» до «Плана побега 2»
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
«У России есть травмы»
Знаменитый турецкий писатель о новой Турции и любви к СССР
Умер один из авторов сериала Star Trek
Названа лучшая песня века
Назван лучший новый сериал полугодия
Рэпер Паша Техник рассказал об однополых сношениях в тюрьме
Все материалы
Интернет и СМИ
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Данные всех американцев оказались в открытом доступе
Изобретательный ответ ребенка на школьное задание восхитил пользователей сети
Пукающий единорог Илона Маска оказался краденым
Мошенники нашли хитрый способ кражи денег у владельцев Android
Все материалы
Ценности
С дымком
Дреды и тюрбаны: что скрывают растаманы
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Женщин защитят от бритья
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Плащ со скандальной надписью Мелании Трамп подорожал в десятки раз
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Короли барной стойки
Они смешивают коктейли, как никто другой в России
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В Испании появилась новая угроза для туристов
Названы города — противники туристов
Очередная авиакомпания заставит доплачивать за ручную кладь
Российскую пенсионерку унесло в открытое море на матрасе
Все материалы
Из жизни
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Полное уничтожение элитной гостиницы за 10 секунд попало на видео
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Меган Маркл уличили в неуважении к королеве
Туристы напоили редкого зверька водкой и поплатились
Все материалы
Любимое хобби наркобарона
Короткая гоночная карьера Пабло Эскобара: пилот, которого лучше пропустить
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Renault и Dacia перестанут выпускать одинаковые модели
McLaren представил новое 600-сильное хардкорное купе
UAZ возобновил разработку кроссовера
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы