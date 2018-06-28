Слишком мягкий матрас стал причиной травмы капитана сборной Бразилии

Причиной травмы капитана сборной Бразилии Марсело мог стать слишком мягкий матрас в московском отеле, где команда остановилась перед матчем третьего круга чемпионата мира-2018. Об этом врач бразильской команды Родриго Ласмара рассказал Mundo Deportivo.

«Ситуация с травмой Марсело может быть связана с матрасом в гостинице, где мы остановились в Москве. Нам нужно подождать немного, чтобы узнать точную причину», — заявил специалист. Ласмар также добавил, что лечение футболиста идет хорошо, но врачи будут наблюдать за реакцией организма еще несколько дней.

27 июня в матче против сборной Сербии футболист был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте. Марсело почувствовал дискомфорт в мышцах и не смог продолжить игру. Позже защитник обратился к болельщикам в Twitter, написав о хорошем самочувствии.

Встреча Бразилии и Сербии завершилась победой латиноамериканцев со счетом 2:0. Команда Аденора Бакши завершила выступления на групповом этапе чемпионата мира на первом месте в квартете Е.

В 1/8 финала мундиаля бразильцы сыграют со сборной Мексики. Матч состоится 2 июля в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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