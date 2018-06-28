Производство корма для животных запущено в Подмосковье с участием Корпорации МСП

В деревне Шелепино Дмитровского района Московской области был запущен в эксплуатацию завод по производству консервированных кормов для домашних животных компании «Петкорм». Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Проект ООО «Петкорм», предусматривающий создание двух предприятий по производству консервированных и сухих кормов, реализуется при поддержке Корпорации МСП. Общий объем заемного финансирования проекта, привлеченного компанией в Сбербанке при поддержке Корпорации МСП и НКО «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов МСП» в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, составил 1,2 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций в проект составит 3,5 миллиарда рублей.

На первом этапе реализации проекта освоено почти 2 миллиарда рублей. Запуск в эксплуатацию производства консервированных кормов позволяет осуществлять выпуск широкого ассортимента продукции в привычном для потребителя формате (паштеты и кусочки в соусе в банках, корм алюминиевых лотках и другое).

Линия оснащена современным оборудованием отечественного и иностранного производства. Производственная мощность завода — 9,5 тысячи тонн мясных консервированных кормов в год. Запуск производственной линии позволил создать около 70 рабочих мест.

Продукция завода позволяет обеспечить импортозамещение кормов для животных. Сырье для производства продукции планируется закупать только у отечественных производителей.

Запуск второго этапа проекта (производство сухих кормов на 100 рабочих мест) запланирован на 2019-2020 годы.

