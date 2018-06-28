Поставки Турции F-35 сочли политическим вопросом

Передача Турции американских истребителей пятого поколения F-35 — политический вопрос. Об этом заявил глава Командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс, передает ТАСС.

«Скажу вам, что это политический вопрос, который будет решаться в Белом доме и затем в Конгрессе, а не в Командовании боевого применения ВВС. Так что нам придется просто подождать и посмотреть, к какому решению они придут», — сказал он. Холмс не стал уточнять, когда точно состоится физическая передача Анкаре истребителей на фоне угрозы Вашингтона отказаться от поставок.

21 июня Турция получила два первых американских истребителя пятого поколения F-35. Пока самолеты направлены на базу ВВС США в Аризону, где турецкие летчики и технический персонал будут обучаться вплоть до ноября 2019 года. Всего по контракту Анкара должна получить 100 истребителей F-35.

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19 июня сенат Конгресса США принял версию законопроекта о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Согласно этому документу, Минобороны лишается возможности одобрить поставку Турции американских вооружений, в частности F-35, из-за приобретения Анкарой российских ЗРС С-400.

F-35 — малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Мелкосерийное производство началось в 2006 году. К настоящему времени произведено 300 единиц, которые переданы ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии. Нидерландов, Австралии и Японии.

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