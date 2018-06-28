Президент Португалии предложил Трампу обсудить с Путиным Роналду

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза предложил американскому коллеге Дональду Трампу обсудить на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным футболиста Криштиану Роналду. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы говорили о футболе, позвольте мне попросить вас кое о чем. У меня есть для вас предложение, если вы собираетесь встретиться с Путиным, не забудьте ему сказать, что у Португалии лучший игрок в мире, которого зовут Криштиану Роналду», — сказал он. В ответ Трамп пошутил, что «если Роналду будет баллотироваться в президенты Португалии, то Соуза не сможет его победить».

20 июня Роналду стал самым быстрым в истории футболистом, разогнавшись в матче против команды Испании до 38,6 километра в час. В той игре Роналду оформил хет-трик.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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