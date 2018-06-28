В Японии бездетных обозвали эгоистами и призвали рожать на благо родины

Генеральный секретарь японской правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никай осудил бездетных граждан за эгоизм и призвал женщин рожать больше детей на благо страны. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Никай также напомнил, что во время Второй мировой войны граждане рожали намного больше. «Во время и после войны не было тех, кто не имел детей, потому что это накладно, — сказал он. — Сейчас есть люди, которые считают, что будут счастливее, если у них не будет потомства».

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По словам политика, «для того, чтобы осчастливить все общество, необходимо больше рожать, это сделает страну процветающей».

Премьер-министр страны Синдзо Абэ прокомментировал слова коллеги, сказав, что, «рожать или не рожать — выбор каждого человека, это не та тема, по которой мы должны выражать свое мнение. Я создам такое общество, в котором любой, кто захочет иметь ребенка, сможет это сделать».

Другие лидеры ЛДП также заявили, что давать советы о том, как должна быть устроена семья — не дело политиков.

Призыв заводить больше детей прозвучал в связи с проблемой старения населения в Японии. В 2013 году число жителей страны в возрасте от 65 лет составляло 25,1 процент.

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