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Кремль отреагировал на идею пригласить Трампа на финал ЧМ-2018

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Дональд Трамп

У российских властей «нет специальной задумки» пригласить президента США Дональда Трампа на финальный матч чемпионата мира по футболу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК в пятницу, 29 июня.

Представитель Кремля добавил, что Москва рада видеть иностранных лидеров на матчах чемпионата мира, специальных приглашений для этого не нужно.

По словам Пескова, в Хельсинки 16 июля у лидеров запланирован «очень серьезный разговор по очень непростым вопросам». «То, что Сирия, конечно, комплексно будет обсуждаться, здесь сомнений никаких нет. По Сирии предстоит достаточно обстоятельный разговор», — сказал он.

27 июня Владимир Путин заявил, что посмотрит матч между сборными России и Испании на чемпионате мира по футболу, но не уверен, что будет болеть непосредственно на стадионе. Его пресс-секретарь уточнил, что «изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу».

Встреча двух лидеров в Хельсинки запланирована на 16 июля. В Кремле сообщили, что основными темами обсуждения будут двусторонние отношения и вопросы международной повестки.

Сборная России на домашнем чемпионате мира впервые в истории вышла в плей-офф турнира. В группе А команда Станислава Черчесова заняла второе место, пропустив вперед сборную Уругвая, и теперь встретится с Испанией в 1/8 финала. Матч состоится 1 июля в «Лужниках» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Финал также пройдет в «Лужниках» 15 июля.

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