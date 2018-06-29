Интернет и СМИ
 
Последние новости
На спутнике Сатурна нашли следы внеземной жизни
В состав США захотели принять 51-й штат
Хиддинк обнаружил у сборной России сильные стороны
Неизвестный устроил стрельбу в редакции американской газеты
Стали известны все пары плей-офф чемпионата мира
Взрыв на АЗС в Чечне попал на видео
Названы города — противники туристов
Керимов получил новый статус в уголовном деле
Футболист из Кот-д’Ивуара рассказал об избиении полицейскими и краже денег
Новости партнеров

Мошенники нашли хитрый способ кражи денег у владельцев Android

Перейти в «Мою Ленту»

Эксперты безопасности компании McAfee обнаружили полтора десятка зараженных приложений в официальном магазине Google Play. Об этом они рассказали в своем блоге.

По словам специалистов, созданием и загрузкой вредоносного ПО занималась группировка хакеров AsiaHitGroup, которая активна с конца 2016 года. Они встроили вирус под названием Sonvpay.C как минимум в 15 различных программ, включая фонарики и считыватели QR-кодов.

После установки приложение присылает пользователям уведомление об обновлении. Однако под кнопкой «обновить» злоумышленники замаскировали мгновенную подписку на неизвестные платные услуги.

Чтобы владелец Android-смартфона не заметил подвох, хакеры используют WAP-биллинг и сообщение о передаче данных на сайт. Это позволяет напрямую списывать деньги с мобильного счета. При этом пользователи не заметят послания со своего номера в истории отправленных сообщений.

По данным McAfee, целью мошенников были жители Казахстана и Малайзии. Однако эксперты уверены, что жертвами киберпреступников мог стать пользователь из любой точки Земли. С января 2018 года группировка AsiaHitGroup могла заработать от 60 до 145 тысяч долларов.

Для защиты от подобных угроз специалисты посоветовали использовать антивирусы, проверять отзывы на приложения в Google Play и не доверять программам, которые запрашивают доступ к функциям оплаты через СМС-сообщения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Батареи на телефонах оказались хранителями важных данных и мишенью для хакеров
Хакеры-вымогатели атаковали американские города
Популярное приложение для сохранения заряда оказалось опасной программой-вором
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:1028 июня

Зомби-террористы

Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
14:2528 июня

Назван лидирующий среди футбольных болельщиков фильм

13:0428 июня

Украинские журналисты обозвали российскую коллегу убийцей

11:2828 июня

Путин одобрил тысячные штрафы за обход блокировок

Интернет и СМИ00:0217 июня

Иисусьих тряпок продавцы

«Магазины на диване» не сгинули. Они стали жестче и толкают дичь
10:4828 июня

Телеведущая поплатилась за легкое платье в кадре

19:5527 июня

Болельщики нашли причину провала немцев на чемпионате мира

08:0228 июня

Скандальную галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили

Интернет и СМИ00:0610 июня

Миссионерская поза

Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
14:3727 июня

Блогер перебрала с фотошопом и навлекла гнев властей

19:1727 июня

Кошка понюхала чипс и сильно пожалела

06:4828 июня

Спутник засек на поверхности Земли 50-метровый пенис

Россия
«Люди случайно наступают на мины...»
Российский врач бросила все и уехала в Сирию спасать людей
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Никита Джигурда«Все началось с Дня какашки»
Они превратили российскую политику 90-х в цирк и сделали сумасшествие модным
Футболист из Кот-д’Ивуара рассказал об избиении полицейскими и краже денег
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
Очевидцы сняли смертельный наезд бизнесмена на жену игрока КВН с коляской
Правительству объяснят «правила игры» с пенсией
Все материалы
Мир
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Поставки Турции F-35 сочли политическим вопросом
В НАТО признали потерю господства в небе
Принц Уильям сходил в русскую церковь
Раскрыты подробности о встрече Путина и Трампа
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Украина приготовилась к «нападению» России с нового направления
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Transparency International решила засудить Порошенко
Грузия усложнила переброску российских наемников в Сирию
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Все материалы
Экономика
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
«Нафтогаз» уперся и пригрозил «Газпрому»
Россия не справилась с рекордным урожаем зерна
Производство корма для животных запущено в Подмосковье с участием Корпорации МСП
РЖД уволит десятки тысяч человек
Названы источники доходов Елизаветы II
Банки ответили на разрешение блокировать карты россиян
Все материалы
Силовые структуры
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
Участковые допустили убийство шестерых детей и избежали тюрьмы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Оправданного судом правозащитника Дмитриева опять заподозрили в разврате
«Миллиарды Захарченко» перестали быть вещественными доказательствами
Все материалы
Наука и техника
Тепленькая пошла
Предсказана климатическая катастрофа в России
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
Чума фашизма
ГИК ДНР показала «Оплот»
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Американская ракета подожгла немецкий фрегат
ВВС Германии признали неспособность воевать
Все материалы
Спорт
Это было странно
Самый загадочный город принял чемпионат мира. И что вышло?
Хиддинк обнаружил у сборной России сильные стороны
Стали известны все пары плей-офф чемпионата мира
Марадона заработает на чемпионате мира
Англичане нашли лазейку для фанатов-безбилетников на чемпионате мира
Определились последние участники плей-офф чемпионата мира
В сборной Туниса закончились вратари
Все материалы
Культура
Беги, Слай, беги
Кино недели: от «Убийцы 2» до «Плана побега 2»
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
«У России есть травмы»
Знаменитый турецкий писатель о новой Турции и любви к СССР
Назван лучший новый сериал полугодия
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
16-летний сын Джонни Деппа оказался серьезно болен
Рэпер Паша Техник рассказал об однополых сношениях в тюрьме
Все материалы
Интернет и СМИ
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Назван лидирующий среди футбольных болельщиков фильм
Путин одобрил тысячные штрафы за обход блокировок
Телеведущая поплатилась за легкое платье в кадре
Скандальную галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили
Все материалы
Ценности
С дымком
Дреды и тюрбаны: что скрывают растаманы
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Женщин защитят от бритья
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Плащ со скандальной надписью Мелании Трамп подорожал в десятки раз
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Короли барной стойки
Они смешивают коктейли, как никто другой в России
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В Испании появилась новая угроза для туристов
Названы города — противники туристов
Очередная авиакомпания заставит доплачивать за ручную кладь
Российскую пенсионерку унесло в открытое море на матрасе
Все материалы
Из жизни
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Полное уничтожение элитной гостиницы за 10 секунд попало на видео
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Меган Маркл уличили в неуважении к королеве
Самый толстый в мире еж сел на диету
Все материалы
Любимое хобби наркобарона
Короткая гоночная карьера Пабло Эскобара: пилот, которого лучше пропустить
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Renault и Dacia перестанут выпускать одинаковые модели
McLaren представил новое 600-сильное хардкорное купе
UAZ возобновил разработку кроссовера
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы