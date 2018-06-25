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Хакеры-вымогатели атаковали американские города

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Американский госсектор подвергся систематическим атакам хакеров-вымогателей. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

В последние месяцы муниципальные сети многих городов США (Атланта, Рокпорт, Сент-Луис и другие) стали жертвами вирусов-шифровальщиков. Местные власти потратили немало средств на восстановление данных, модернизацию системы и ее страхование, а в безвыходных случаях — на выкуп для преступников.

Наиболее показательным служит так назывемый рокпортский инцидент, произошедший в пятницу, 13 апреля. Сотрудники местной организации уже планировали уйти домой, закончив работу, однако заметили, что часть файлов на корпоративных компьютерах заблокирована. За получение доступа к ним неизвестные требовали определенную сумму в биткоинах.

Руководство было готово оплатить выкуп данных: цена оказалась невысокой. Однако в итоге было принято решение не идти на уступки. Восстановление файлов обошлось в 40 тысяч долларов (сам процесс восстановления обошелся в четверть этой суммы, остальное составили расходы на усиление безопасности и систему облачного резервного копирования).

По данным Института Понемона (Ponemon Institute), объемы атак в госсекторе растут быстрее, чем в частном. По оценкам специалистов, около 38 процентов государственных организаций в этом году пострадают от вымогателей. Для сравнения — в 2016 году таких было 13 процентов.

Федеральное бюро расследований советует чиновникам не платить вымогателям и предупреждает, что некоторые преступники не выполняют своих обещаний и не предоставляют ключи для дешифровки файлов после получения денежной суммы.

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