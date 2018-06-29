Дежуривший на вышке охранник российской колонии умер из-за жары

В Астраханской области проводится проверка по факту смерти охранника одной из колоний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя лечебно-исправительного учреждения №7 УФСИН.

По словам собеседника агентства, умер охранник, дежуривший на смотровой вышке. «Сейчас исследованием причин его гибели занимаются медики, проводится проверка», — добавил он.

Источник, знакомый с ходом проверки, отметил, что охранник — ветеран регионального УФСИН. «Мужчина потерял сознание и скончался из-за проблем с сердцем, которые обострились на фоне жары. На вышке очень высокая температура воздуха», — рассказал он.

В конце июня в Астраханской области установилась жара. Столбики термометров местами поднимались выше плюс 40 градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до начала июля.

Как сообщает региональный портал Kaspyinfo, из-за аномальной жары в области отменили запланированные развлекательные мероприятия.

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