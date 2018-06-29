Расстрелы в школах США объяснили порнографией

Представитель Республиканской партии от американского штата Теннесси Дайан Блэк (Diane Black) заявила, что разложение института семьи, порнография и фильмы, в которых демонстрируют жестокость, — одни из причин стрельбы в школах. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Почему сейчас дети стали настолько жестокими? Что заставляет их так поступать? (...) Порнография. Она общедоступна. Вы можете найти ее на полке в продуктовом магазине (...) Все это в широком доступе и без присмотра родителей», — считает политик.

Как отмечает телеканал, каких-либо конкретных объяснений связи порнографии с расстрелами в школе Блэк не привела.

Слова политика вызвали возмущение многих американцев. «Несмотря на имеющиеся в ее распоряжении данные и сведения экспертов, Блэк решила ополчиться на "порнографию в продуктовом магазине" за стрельбу в школах. При этом она даже не заикнулась о журналах, в которых нахваливают оружие», — написала в Twitter одна американка.

В конце мая телеканал CNN сообщал, что с начала 2018 года в стране произошло 23 инцидента со стрельбой в школах, в результате которых погибли или пострадали люди.

Атака с самым большим число жертв произошла 14 февраля в штате Флорида. Тогда 19-летний Николас Круз убил 17 человек. Сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным правоохранительным органам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!