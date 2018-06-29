Российский губернатор объяснил провал немцев на ЧМ-2018 местью жертв войн

Глава администрации Липецкой области Олег Королев прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу в России по итогам группового этапа. Свое мнение он выразил в Twitter.

Чиновник уверен, что немцы потеряли шансы на защиту чемпионского титула из-за событий в прошлом. «Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались...» — написал Королев. Спустя несколько часов запись была удалена.

Скриншот: @Korolev_O_P

Ссылка на Twitter-аккаунт, в котором появилось данное сообщение, размещена на официальном сайте Королева.

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Сборная Германии не смогла выйти в 1/8 финала мирового первенства. Команда заняла последнее место в группе F, проиграв южнокорейцам (0:2) и мексиканцам (0:1) и обыграв шведов (2:1). Для немцев это стало худшим в истории результатом на чемпионатах мира. В 2014 году сборная Германии стала чемпионом мира.

Говоря о причинах провала, главный тренер сборной Йоахим Лев подчеркнул, что его команде не удалось проявить хладнокровие в реализации голевых моментов.

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