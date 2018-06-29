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Глава ФИФА рассказал о переменах в отношении к России на Западе

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил об изменении отношения к России на Западе. Его слова приводит ТАСС.

«Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой», — заявил Инфантино. По его словам, праздник в России стал праздником всего мира.

27 июня футболист сборной Англии Дэнни Роуз рассказал, что перестал бояться Россию. По его словам, в стране нет предвзятого отношения к людям других национальностей.

Перед началом мирового первенства чернокожий англичанин говорил, что не позволит своей семье приехать в Россию, потому что боится расистских оскорблений в адрес родных.

Чемпионат мира-2018 завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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