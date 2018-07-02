Футбольный фанат в Подмосковье устроил вращение на машине и пожалел

Футбольный болельщик устроил вращение на автомобиле в подмосковной Балашихе — так он отмечал победу сборной России над испанцами в матче 1/8 финала чемпионата мира. На последнем круге водитель врезался в другой автомобиль. Видеозапись случившегося опубликована в Telegram-канале HuePub.

Игра Россия — Испания прошла 1 июля в московских «Лужниках». Счет в основное и дополнительное время оставался ничейным: 1:1. Исход встречи решила серия пенальти. Вратарь Игорь Акинфеев дважды отбил мяч соперника и вывел команду в четвертьфинал мундиаля.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!