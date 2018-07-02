Трамп стал лицом экстази

В американском штате Индиана полицейские раскрыли сеть наркоторговцев, продававших таблетки экстази в форме головы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post.

Как пишет издание, таблетки были оранжевого цвета с отпечатанным на них лицом американского лидера с одной стороны и надписью great again («снова великая») — с другой. Фраза является отсылкой к слогану предвыборной кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой».

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В полиции не раскрывают объем изъятой партии. По делу о ее распространении арестованы 129 человек. В ходе шестидневной операции на севере штата полиция также обнаружила у преступников кокаин и другие запрещенные вещества.

Так, в июне житель американского штата Орегон угнал автомобиль на глазах у полицейских, будучи под действием ЛСД. Позже он сказал, что чувствовал себя в реальной версии игры Grand Theft Auto (GTA).

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