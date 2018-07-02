Жертва аварии внезапно проснулась в морге

Доставленная в морг после аварии африканка «ожила» в холодильнике через несколько часов. Об этом сообщило издание The Mirror.

Инцидент произошел в Йоханнесбурге (ЮАР). Неподалеку от города произошла серьезная авария, в которой, как считалось изначально, погибли три человека. Врачи скорой помощи признали женщину, получившую сильную травму головы, мертвой и отправили в морг.

Спустя несколько часов сотрудники, вносившие данные о телах в журнал, обнаружили, что она дышит. «Диагностировать смерть обучены врачи, а не мы. Никогда не ожидаешь открыть холодильник и увидеть там живого человека. А если бы мы начали вскрытие и убили ее?!» — заявил один из них.

После этого женщину отправили в больницу, по факту происшествия проводят внутреннее расследование. Главный фельдшер Геррит Брэдник (Gerrit Bradnick) отметил, что счастлив, что женщина жива. «Если учесть ее травмы, как долго она ждала катафалк, дорогу до морга и все манипуляции там, мы можем только благодарить бога, что она жива. То, что случилось, — худший кошмар любого врача скорой помощи», — сказал он.

Медик добавил, что не считает, что доктора проявили халатность, так как сам наблюдал за их работой.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!