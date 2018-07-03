Аргентинцы запустили дрон на Красной площади и лишились его

В Москве двое аргентинцев запустили квадрокоптер в районе Лобного места на Красной площади и были задержаны. Об этом сообщил «Интерфакс» осведомленный источник во вторник, 3 июля.

Дрон у иностранцев изъяли. Решается вопрос о возбуждении административного дела.

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Инцидент произошел накануне вечером. Задержанные граждане Аргентины 1983 и 1986 года рождения приехали в Россию на чемпионат мира по футболу.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич попросила отозвать паспорт болельщика у соотечественника за неуместную шутку на чемпионате мира в России. Аргентинец записал видео, на котором попросил араба произнести на испанском фразу «бросить бомбу в клуб "Насчель" (футбольный клуб в одноименном городе — прим. «Ленты.ру»)».

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