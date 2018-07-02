Российский болельщик попрыгал на патрульной машине в честь победы и «отхватил»

MDK / Telegram

В Воронеже обрадованный победой России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу болельщик решил излить свои эмоции, забравшись на проезжавшую мимо патрульную полицейскую машину. Снятое очевидцем видео инцидента опубликовал Telegram-канал MDK. На записи видно, что через мгновение после того, как парень раскачал УАЗик и спрыгнул с него, стражи порядка уже избивали его дубинками.

1 июля сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Голкипер Игорь Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара.

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