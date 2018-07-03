Американец ворвался на день рождения трехлетней девочки и порезал ее гостей

В американском штате Айдахо 30-летний мужчина Тимми Киннер с ножом ворвался на детскую вечеринку и порезал девять человек. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в одном из жилых комплексов города Бойс, где в основном проживают беженцы из стран Латинской Америки. Дети пришли на день рождения трехлетней девочки. Как именно так оказался Киннер, не уточняется. Вначале он бросился на детей, взрослые пытались защитить их, прикрывая собой.

В результате шестеро детей и трое взрослых получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в местную больницу. Четверо находятся в критическом состоянии.

Полиция отрицает версию теракта, заявляя, что «это было нападение злого, психически неуравновешенного человека». Причины произошедшего выясняются. Как отмечает издание, мужчина мог прийти на праздник, желая отомстить за то, что ранее его «выгнали из жилого комплекса за плохое поведение».

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