Мир
 
Последние новости
Россия испытала дальнобойную ракету для С-400
Фотограф заснял экраны смартфонов незнакомцев с самыми откровенными переписками
«Беременность» американки оказалась 20-килограммовой кистой
Три российских отеля признаны лучшими в Европе
Комик жестко высмеяла Иванку Трамп и назвала ее вагинальной петлей
Имам взял в третьи жены 11-летнюю девочку
Британская полиция нашла двух виновных в отравлении Скрипалей
Двухмиллионный Баку погрузился во мрак из-за взрыва
Российский танк признан худшим в мире
Новости партнеров

Американец ворвался на день рождения трехлетней девочки и порезал ее гостей

Перейти в «Мою Ленту»
Тимми Киннер

В американском штате Айдахо 30-летний мужчина Тимми Киннер с ножом ворвался на детскую вечеринку и порезал девять человек. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в одном из жилых комплексов города Бойс, где в основном проживают беженцы из стран Латинской Америки. Дети пришли на день рождения трехлетней девочки. Как именно так оказался Киннер, не уточняется. Вначале он бросился на детей, взрослые пытались защитить их, прикрывая собой.

В результате шестеро детей и трое взрослых получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в местную больницу. Четверо находятся в критическом состоянии.

Полиция отрицает версию теракта, заявляя, что «это было нападение злого, психически неуравновешенного человека». Причины произошедшего выясняются. Как отмечает издание, мужчина мог прийти на праздник, желая отомстить за то, что ранее его «выгнали из жилого комплекса за плохое поведение».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man stabs 9 people at toddler’s birthday party: police
Названо имя устроившего резню в Париже чеченца
Мужчина напал с ножом на прохожих в Париже и убил двух человек
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Недетский мир

Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
04:00Сегодня

Имам взял в третьи жены 11-летнюю девочку

12:44 2 июля

Побег гангстера из тюрьмы на вертолете попал на видео

03:44Сегодня

Британская полиция нашла двух виновных в отравлении Скрипалей

Мир00:0114 июня
Эрнесто Че Гевара

Красный зверь

Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
03:04Сегодня

Трамп захотел секретности в беседе с Путиным

19:34 2 июля

Ким Чен Ын пожаловался на плохую бумагу

02:19 2 июля

Иран нашел способ обставить США

Мир00:03 1 мая

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
02:56Сегодня

Балерине ампутировали ноги после взрыва катера на отдыхе

19:09 2 июля

Самолет специального отряда «Россия» заметили в Сирии

17:22 1 июля

Ким Чен Ын навестил военных на Lada Priora

Россия
Друзья степей
В СССР их преследовали. Теперь они один из самых уникальных народов России
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
Сын директора устроился в школу, ни дня не работал и получил 300 тысяч рублей
«Собрался весь двор и надавали тумаков»
Парень с ДЦП избил шестилетку. Его поддержали тысячи людей
Раскрыта личность подозреваемого в нападении с ножом на преподавателя «Бауманки»
Директора и завхоза воронежского интерната обвинили в гибели 23 пациентов
Все материалы
Мир
Недетский мир
Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
Имам взял в третьи жены 11-летнюю девочку
Черная бухта
Во что китайцы превратили богатейший город Азии
Британская полиция нашла двух виновных в отравлении Скрипалей
Трамп захотел секретности в беседе с Путиным
Ким Чен Ын пожаловался на плохую бумагу
Балерине ампутировали ноги после взрыва катера на отдыхе
Все материалы
Бывший СССР
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Киев испугался захвата из-за переименования российских войск
Украинские военные заняли населенный пункт в Донбассе
Двухмиллионный Баку погрузился во мрак из-за взрыва
Штыки друзей
Почему Приднестровье не хочет отпускать российских миротворцев
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
Киев огласил список готовых к выдаче заключенных-россиян
Все материалы
Экономика
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Россия начала торговую тяжбу с США
Россияне еще больше задолжали банкам
Россия останется без нового рекордного урожая
Польшу заставили переплачивать за российский газ
Сбербанк, Rambler Group и партнеры создадут платформу для ресторанного рынка
Короткое замыкание
Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
Все материалы
Силовые структуры
Судья в законе
Он решал споры между ворами по всей стране и спасал авторитетов от смерти
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В России пьяных водителей начнут вычислять по анализу крови
Венесуэльцы в Москве обокрали певца Малуму на 50 миллионов и сбежали в Европу
Убивший женщину россиянин 12 лет скрывался на свалках
Захватившего заложницу в столичном супермаркете отправили под арест
Все материалы
Наука и техника
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Впервые снято рождение новой планеты
Российский танк признан худшим в мире
Чума фашизма
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
В древнейшей египетской пирамиде нашли статую бога
В Китае создали «лазерный АК-47»
Все материалы
Спорт
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Овечкин выставит Кубок Стэнли в день игры сборной России в четвертьфинале ЧМ
Поставивший на победу Испании россиянин проиграл почти два миллиона рублей
Футбольный фанат в Подмосковье устроил вращение на машине и пожалел
Матч сборной России стал самым популярным на украинском телевидении
Определился соперник Бразилии по четвертьфиналу чемпионата мира
Бразилия вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Все материалы
Культура
«Думала, что умру при виде Рианны»
Сара Полсон о «8 подругах Оушена» и «Американской истории ужасов»
Грязные мифы
Дети-мутанты, одиночество и мучительная смерть на откровенных снимках
Земфира порадовалась победе сборной России со сцены и разозлила украинцев
Названы лучшие летние песни
Результат на лицо
Пять геев ездят по Америке и навсегда меняют мужчин
Член группы Bay City Rollers подхватил таинственную болезнь на курорте и умер
Харви Вайнштейну пригрозили пожизненным за новое изнасилование
Все материалы
Интернет и СМИ
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Джихадистов унизили снимком главаря в окружении полуголых девиц
Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
Карты Google подписали Крымский мост на украинском языке
Поедающих хот-доги фанатов в кокошниках окрестили символом победы России
Все материалы
Ценности
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
Потрепанный кроссовок из «Назад в будущее» продали за 92 тысячи долларов
Большой Иосип
Женщины, роскошь и голубой вагон югославского вождя
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Магазин обвинили в сексизме за распродажу во время матчей ЧМ-2018
Полные девушки в открытых платьях попали на обложку арабского Vogue
Девочкам-подросткам запретили ходить в школу в юбках
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Три российских отеля признаны лучшими в Европе
Пострадавшим от отмены чартеров туристам объяснили схему возврата денег
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Франция нашла развлечение для нудистов
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Глухой щенок больше суток просидел в глубокой яме и выжил
У испанских берегов впервые за 30 лет заметили большую белую акулу
Наглые голуби начали подглядывать за британцами в душе
Жертва аварии внезапно проснулась в морге
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
То еще зрелище
Первые арбузы, цветастый Киев и след гангстеров: июнь глазами обычных людей
Все материалы
История Suzuki Jimny
Как карманный японский внедорожник протянул на конвейере 50 лет — больше Гелендвагена?
Бюджетники
Очень дешевые версии дорогих машин
Машины ниже шлагбаума
Автомобили, которые без пропуска и денег проедут под шлагбаумом
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Показан шестиметровый пикап «Газель» с кожаным салоном
Компания Mitsubishi обновила внедорожник Pajero
Toyota подготовила для купе GT86 «скромный» тюнинг
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы