Кремль отреагировал на призыв Трампа к НАТО увеличить расходы на оборону

Североатлантический альянс создан в эпоху конфронтации и преследует соответствующую цель, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв президента США Дональда Трампа увеличить финансирование стран НАТО на оборону. Его слова передает РИА Новости во вторник, 3 июля.

«Мы видим процесс постепенного приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Наша позиция в отношении этого процесса хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений», — сказал Песков.

В ответ на вопрос, как в Кремле оценивают изменения в риторике США по отношению к европейским партнерам и альянсу, пресс-секретарь заметил, что «это вопрос, скорее, для обсуждения в рамках самой организации НАТО».

По данным агентства, Дональд Трамп написал в преддверии саммита в Брюсселе письмо премьеру Испании Педро Санчесу, в котором напомнил об обещаниях предыдущего испанского кабинета увеличить расходы на оборону.

Газета New York Times также ранее сообщала, что американский лидер отправил письма аналогичного содержания ряду глав государств и правительств государств-союзников по НАТО.

25 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выражал заинтересованность организации в предстоящей встрече российского и американского лидеров. По его утверждению, блок считает целесообразным диалог с Москвой.

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