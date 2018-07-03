В США тело женщины выпало посреди дороги из внедорожника

В США на оживленном перекрестке из движущегося внедорожника выпало тело женщины. На видео происшествия обратил внимание информационный портал WFLA NewsChannel 8.

Инцидент произошел в округе Хилсборо, штат Флорида днем в понедельник 2 июля. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как из автомобиля выпала женщина. Со стороны казалось, что она ранена и находится без сознания. Водитель притормозил, подошел к ней, поднял тело за ноги и положил обратно в машину, а затем уехал.

На следующее утро властям удалось обнаружить внедорожник на одной из заправок. Водитель объявлен в розыск. О судьбе женщины также ничего не известно: ее не смогли обнаружить ни в одной из ближайших больниц.

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