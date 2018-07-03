В России стартовала первая авиационная экспедиция через девять арктических стран

Первая отечественная авиационная экспедиции над полярными территориями девяти стран стартовала в Самарской области, передает ТАСС.

За 40 дней, совершив около полусотни посадок в пути, три российских самолета-амфибии LA-8 и «Борей» должны преодолеть 20 тысяч километров. Они будут лететь со скоростью 200 километров в час на высоте не выше трех тысяч метров над землей.

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Шестеро из семи участников экспедиции — россияне. Седьмой — французский пилот гидроавиации Лоик Блез.

«Идем напрямую через города Урай, Сургут на Норильск, Тикси, выходим на Северный Ледовитый океан и далее вдоль берега до мыса Шмидта и бухты Провидения», — поведал агентству о первой части маршрута один из летчиков.

Затем самолеты полетят через территорию Аляски, Канады, Гренландии, Исландии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии.

Вся эта экспедиция является первым этапом глобального проекта «20 тысяч лье над водой», предполагающим перелет через четыре континента, три океана и семь морей.

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