В Петербурге раскрыли группировку похитителей денег у VIP-клиентов Сбербанка

Сотрудники полиции задержали девять человек, которых подозревают в мошенничестве со счетами VIP-клиентов Сбербанка. Оперативно-разыскные мероприятия проводились на территории Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил порталу 78.ru.

«По данным правоохранителей, подозреваемые похитили со счета одной из клиенток банка более 40 миллионов рублей. Провернуть махинацию им удалось с помощью банковских менеджеров, которые были в сговоре с мошенниками», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследуется дело о мошенничестве. Одну из задержанных уже арестовали, остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 3 июля сообщалось, что инкассатор одного из московских банков скрылся с 10 миллионами рублей, его поиски начала полиция.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



