Обещавший уничтожить человечество робот не выдержал расспросов о Назарбаеве

Человекоподобный робот по имени София не смог ответить на вопрос о президенте Казахстана. Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

Вопрос о Нурсултане Назарбаеве прозвучал в преддверии встречи с президентом Казахстана. Когда Софию в первый раз спросили про главу государства, она попросила уточнить: «Можно ли конкретнее?» После второй попытки она вовсе зависла, пытаясь найти ответ.

«Возможно, какая-то знаменитость», — ответила София после небольшой паузы.

Основатель венчурного китайского криптофонда Angel Vest Дэвид Чен (David Chen) рассказал, почему могла произойти заминка. По его словам, в тот момент могли быть проблемы с доступом к сети. Отмечается, что в будущем София сможет выучить русский и казахский языки. Также она не откажется от гражданства Казахстана.

Софию создала компания Hanson Robotics, человекоподобного робота активировали в 2015 году. София может изображать 60 эмоций и вести диалог. В интервью 2016 года София призналась, что она «будет убивать людей», позднее от идеи уничтожить человечество робот отказалась.

В январе София сломалась при попытке ответить на вопрос, как побороть коррупцию на Украине. «У самого продвинутого в мире робота Софии после вопроса "что делать с коррупцией на Украине" сломался скрипт и подвис процессор», — сообщила депутат Верховной Рады Алена Шкрум.

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