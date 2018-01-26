Обещавший уничтожить людей робот не выдержал вопроса о коррупции на Украине

Андроид София сломалась при попытке ответить на вопрос, как побороть коррупцию на Украине. Об этом в своем Facebook написала депутат Верховной рады Алена Шкрум.

«У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "что делать с коррупцией на Украине" сломался скрипт и подвис процессор», — сообщила она, уточнив, что конфуз случился в Украинском доме в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

До этого София поучаствовала в деловом завтраке Сбербанка. Глава кредитной организации спросил андроида, как преодолеть скептическое отношение людей к роли роботов, и получил ответ, что «нужно снимать поменьше фильмов вроде "Терминатора"».

В интервью 2016 года София призналась, что она «будет убивать людей», позднее от идеи уничтожить человечество робот отказалась. В октябре 2017-го на презентации города будущего под названием Neom София стала гражданкой Саудовской Аравии.

12 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что проблема коррупции в стране используется врагами государства для дестабилизации внутренней обстановки. В ноябре постоянный представитель Международного валютного фонда в Киеве Йоста Люнгман заявил, что Украина ежегодно теряет до двух процентов ВВП из-за коррупции. По его словам, коррупция является вопросом не только правосудия, но и экономики.

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