Баскетболисты сборных Австралии и Филиппин устроили массовую драку на паркете

В отборочном матче чемпионата мира-2019 по баскетболу команды Австралии и Филиппин подрались прямо на паркете. Об этом сообщает FOX Basketball на своем Twitter-аккаунте.

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Драка с участием не только игроков, но и технического персонала началась в третьей четверти матча. Ситуация взорвалась после того, как австралийский баскетболист Дэниэл Кикерт ударил одного из соперников. Как отмечает The Guardian, в ходе побоища даже летали стулья.

Судья удалил с площадки 13 игроков. Позднее руководитель Ассоциации баскетбола Австралии Энтони Мур принес извинения болельщикам и заявил, что организация готова понести наказание. Решение по санкциям будет объявлено в ближайшие дни.

Матч был прекращен при счете 89:53 в пользу Австралии.

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