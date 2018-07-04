Раскрыта дата выхода польской игры про гибель подлодки «Курск»

Польская студия Jujubee Games объявила дату релиза игры о гибели подлодки «Курск». Информация доступна на странице предзаказа Kursk для ПК.

Игра выйдет на ПК 11 октября 2018 года. Также объявлено, что Kursk станет доступна на консолях в начале 2019 года.

«Kursk — первая в истории приключенческая и документальная игра, вдохновленная реальными событиями. Вы примете на себя роль шпиона, который попадает на российскую атомную подлодку К-141 "Курск". Ваша задача — собрать секретную информацию о революционных торпедах "Шквал"», — говорится в описании проекта.

Атомоход К-141 «Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате погибли все 118 членов экипажа. Основной версией причин катастрофы называют взрыв торпеды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



