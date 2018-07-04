Новый Lexus ES приехал в Россию

В России стартовал прием заказов на седьмое поколение бизнес-седана ES, созданного на новой платформе, расширяющей возможности дизайна автомобиля. Он стал длиннее на 65 и шире на 45 миллиметров своего предшественника, колесная база увеличилась на 50 миллиметров, что позволило расширить расстояние между рядами сидений до 1025 миллиметров. При этом зона переднего пассажира также стала более свободной. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Toyota Motors.

Использованная новая платформа Lexus для переднеприводных автомобилей способна конкурировать по жесткости на скручивание с платформой, на базе которой созданы купе LC и флагманский седан LS. Полностью новая конструкция задней многорычажной подвески, электроусилитель руля с креплением электромотора на рулевой рейке и V-образная распорка-усилитель за задним сиденьем дали инженерам Lexus возможность настроить автомобиль с принципиально новым уровнем точности.

В России новый Lexus ES предлагается в трех версиях, 8 комплектациях, с 3 вариантами силовых установок, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией или новейшей 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift. Все версии имеют привод на переднюю ось. Также впервые в истории модели предлагается версия F SPORT.

Lexus ES 200 оснащен бензиновым двигателем с рабочим объемом 1 998 кубических сантиметров, мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 192 Нм. Этот двигатель агрегатируется с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с режимом секвентального переключения передач. На Lexus ES 250 установлен новейший высокоэффективный двигатель с рабочим объемом 2 487 кубических сантиметров, имеющий улучшенные рабочие показатели и повышенную экономичность. Мощность двигателя составляет 200 лошадиных сил, а его крутящий момент — 243 Нм. Изготовленный из легкого алюминия данный двигатель с увеличенным ходом поршня и с интеллектуальной системой регулировки фаз газораспределения VVT-i имеет выдающийся для бензиновых силовых агрегатов КПД 38 процентов.

Предусмотренный для Lexus ES 350 и ES 350 F SPORT двигатель V6, объемом 3 456 кубических сантиметров, обеспечивает мощное ускорение и имеет особенный тембр звука. V6 отличается исключительно плавной работой. Благодаря обновлениям в системе впрыска топлива D4-S теперь его мощность составляет 249 лошадиных сил, что существенно выше показателя двигателя V6 предыдущего поколения.

Двигатели 2,5 литров и 3,5 литров работают в паре с новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift, которая обеспечивает четкие переключения скоростей и быструю реакцию автомобиля на действия педалью газа. Расширенный диапазон передаточных чисел трансмиссии позволяет использовать в нижнем диапазоне скоростей «короткие» передачи для быстрого разгона, а в верхнем и при равномерном движении — «длинные», обеспечивающие максимальную экономичность.

Для версии ES 350 F SPORT предлагается адаптивная регулируемая подвеска AVS, аналогичная устанавливаемой на купе LC. Ее амортизаторы имеют 650 уровней настройки демпфирующих сил и обеспечивают повышенный уровень контроля на любом дорожном покрытии.

Все версии Lexus ES оснащаются 10 подушками безопасности — двумя фронтальными (с двухступенчатым алгоритмом срабатывания), двумя передними коленными, передними и задними боковыми, а также двумя «шторками безопасности» по всей длине салона.

