Экономика
 
Последние новости
Россиян приготовили к затягиванию поясов
Ополченец ДНР выкупит главный обменник биткоинов в России
Английские фанаты подрались между собой во время победного матча сборной
Два человека погибли после столкновения пассажирского поезда с «КамАЗом»
Террористы — «разбиватели сердец» принялись соблазнять военных
В Москве сделали карту ДТП  
Участницу реалити-шоу «Дом-2» обнаружили мертвой
Николас Кейдж станет нуарным Человеком-пауком
США стали больше
В России испугались F-35 и проверили С-500
Новости партнеров

Новый Lexus ES приехал в Россию

Перейти в «Мою Ленту»

В России стартовал прием заказов на седьмое поколение бизнес-седана ES, созданного на новой платформе, расширяющей возможности дизайна автомобиля. Он стал длиннее на 65 и шире на 45 миллиметров своего предшественника, колесная база увеличилась на 50 миллиметров, что позволило расширить расстояние между рядами сидений до 1025 миллиметров. При этом зона переднего пассажира также стала более свободной. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Toyota Motors.

Использованная новая платформа Lexus для переднеприводных автомобилей способна конкурировать по жесткости на скручивание с платформой, на базе которой созданы купе LC и флагманский седан LS. Полностью новая конструкция задней многорычажной подвески, электроусилитель руля с креплением электромотора на рулевой рейке и V-образная распорка-усилитель за задним сиденьем дали инженерам Lexus возможность настроить автомобиль с принципиально новым уровнем точности.

В России новый Lexus ES предлагается в трех версиях, 8 комплектациях, с 3 вариантами силовых установок, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией или новейшей 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift. Все версии имеют привод на переднюю ось. Также впервые в истории модели предлагается версия F SPORT.

Lexus ES 200 оснащен бензиновым двигателем с рабочим объемом 1 998 кубических сантиметров, мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 192 Нм. Этот двигатель агрегатируется с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с режимом секвентального переключения передач. На Lexus ES 250 установлен новейший высокоэффективный двигатель с рабочим объемом 2 487 кубических сантиметров, имеющий улучшенные рабочие показатели и повышенную экономичность. Мощность двигателя составляет 200 лошадиных сил, а его крутящий момент — 243 Нм. Изготовленный из легкого алюминия данный двигатель с увеличенным ходом поршня и с интеллектуальной системой регулировки фаз газораспределения VVT-i имеет выдающийся для бензиновых силовых агрегатов КПД 38 процентов.

Предусмотренный для Lexus ES 350 и ES 350 F SPORT двигатель V6, объемом 3 456 кубических сантиметров, обеспечивает мощное ускорение и имеет особенный тембр звука. V6 отличается исключительно плавной работой. Благодаря обновлениям в системе впрыска топлива D4-S теперь его мощность составляет 249 лошадиных сил, что существенно выше показателя двигателя V6 предыдущего поколения.

Двигатели 2,5 литров и 3,5 литров работают в паре с новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift, которая обеспечивает четкие переключения скоростей и быструю реакцию автомобиля на действия педалью газа. Расширенный диапазон передаточных чисел трансмиссии позволяет использовать в нижнем диапазоне скоростей «короткие» передачи для быстрого разгона, а в верхнем и при равномерном движении — «длинные», обеспечивающие максимальную экономичность.

Для версии ES 350 F SPORT предлагается адаптивная регулируемая подвеска AVS, аналогичная устанавливаемой на купе LC. Ее амортизаторы имеют 650 уровней настройки демпфирующих сил и обеспечивают повышенный уровень контроля на любом дорожном покрытии.

Все версии Lexus ES оснащаются 10 подушками безопасности — двумя фронтальными (с двухступенчатым алгоритмом срабатывания), двумя передними коленными, передними и задними боковыми, а также двумя «шторками безопасности» по всей длине салона.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы сроки начала продаж в России нового бизнес-седана Lexus ES
Lexus наградил лучших дизайнеров
Автомобили Lexus снимут в экранизации Пелевина
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 3 июля

Китайский связной

Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
06:36 2 июля

В Германии объяснили беспомощность Трампа перед «Северным потоком-2»

12:23Сегодня

Нога Акинфеева спровоцировала ажиотаж на новые рубли

15:4522 июня

США захотели ввести санкции против еще одного российского олигарха

Экономика12:17Сегодня

Простые секреты правильной пищи

Легче купить правильную еду, чем заставить себя ее готовить
18:29 3 июля

Раскрыты схемы обмана россиян с бензином

11:45Сегодня

России предрекли повторение дефолта

11:1618 июня

Задорнов рассказал об отношениях ВТБ и «Открытия»

Экономика00:01 1 июля

Короткое замыкание

Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
17:12 3 июля

Китай установил мировое господство в финансовом секторе

11:00Сегодня

Названы признаки идеального арбуза

00:3316 июня

Россия избавилась от госдолга США

Россия
«Люди не любят рожать без перерыва»
Россиян перестал интересовать секс. Но мы не вымрем
Друзья степей
В СССР их преследовали. Теперь они один из самых уникальных народов России
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
Определена судьба льгот после повышения пенсионного возраста
В России сгорело рекордное количество леса за десять лет
Некурящих работников предложили премировать
Бригада скорой испугалась смерти ветерана и отказалась везти его в больницу
Все материалы
Мир
Недетский мир
Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
Эрдоган стал всесильным
Террористы — «разбиватели сердец» принялись соблазнять военных
Раскрыты подробности операции по спасению застрявших в пещере детей
Сирийских беженцев позвали домой
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Обсуждающего Сирию министра перебил собственный телефон
Все материалы
Бывший СССР
«Пусть Москва лежит в руинах»
Украинские националисты учат детей убивать русских
Киев передал суду в Гааге списки воевавших за ДНР и ЛНР иностранцев
Турция поставит украинской армии беспилотники
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Украинский фермер в знак протеста послал власти на гигантские три буквы
Бабченко пожелал сесть в российскую тюрьму
Стало известно о кровавой перестрелке на границе Туркмении и Афганистана
Все материалы
Экономика
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Новый Lexus ES приехал в Россию
Нога Акинфеева спровоцировала ажиотаж на новые рубли
Простые секреты правильной пищи
Легче купить правильную еду, чем заставить себя ее готовить
Раскрыты схемы обмана россиян с бензином
России предрекли повторение дефолта
Китай установил мировое господство в финансовом секторе
Все материалы
Силовые структуры
Отфутболили
Что случается с иностранными болельщиками в России: коварный тест
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Ростовских борцов с наркотиками поймали с наркотиками на рабочем месте
Российский чиновник организовал селянину обучение у террористов
Пьяная вагоновожатая протаранила трамваем машину и пустилась на нем в бега
В драку россиянок на детской площадке вмешались автоматчики
Все материалы
Наука и техника
Полетали и хватит
«Роскосмос» отдаст все за самую бесполезную ракету России
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Китаец положил зарядку от телефона под подушку и взорвался
В России испугались F-35 и проверили С-500
Российской ядерной ракете понадобилась система аварийной посадки
Раскрыта дата выхода польской игры про гибель подлодки «Курск»
Все материалы
Спорт
«Этот турнир — лучший, что я видел»
Триумф Англии и России, падение фаворитов — чемпионат мира набирает обороты
Английские фанаты нашли Ленина и посадили на урну
Вылетевших с ЧМ колумбийцев пообещали убить
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Осквернивший памятник Федору Черенкову фанат покаялся
Колумбийца уличили в грязном приеме в матче против сборной Англии
Отбивший пенальти от Месси исландский вратарь нашел работу на Кавказе
Все материалы
Культура
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
«Думала, что умру при виде Рианны»
Сара Полсон о «8 подругах Оушена» и «Американской истории ужасов»
Назван убийца Тупака
Имя преступника объявили спустя 22 года после смерти рэпера
Николас Кейдж станет нуарным Человеком-пауком
Звезда «Мажора» Павел Прилучный экстренно госпитализирован
Скарлетт Йоханссон оказалась в центре скандала из-за роли трансгендера-сутенера
Член группы The Black Keys умер в 41 год
Все материалы
Интернет и СМИ
Неприкасаемые
Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
Звезда команды КВН «Пирамида» умер в 33 года
Американку уволили за желание побыть с тяжелобольным сыном
Раздраженная кошка на панораме Google вызвала ажиотаж в сети
Половина роутеров россиян оказалась в опасности
Все материалы
Ценности
Под мостом
Воровские звезды, купола и много мата: грузинский авторитет удивил Париж
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
Платье и шляпа как у Меган Маркл пошли нарасхват
Ставшие мемом болельщики в кокошниках попали на футболки
В США начали продавать футболки против Трампа
Пятимесячный ребенок оказался владельцем коллекции обуви на 22 тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Облака изысканной кухни
В популярном московском ресторане появился новый шеф
Раскрыты малоизвестные факты о еде в самолетах
Глава «Натали Турс» обвинил сборную России в проблемах компании
«Натали Турс» аннулировала все туры
Пострадавшим от отмены чартеров туристам объяснили схему возврата денег
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
То еще зрелище
Первые арбузы, цветастый Киев и след гангстеров: июнь глазами обычных людей
Отважная енотиха подралась с рысью ради своих детенышей
США стали больше
Храбрый пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина
Китаянка попыталась стащить мед из улья и опухла
Все материалы
33 несчастья Тойоты
История 19 провалов и одной победы японцев в Ле-Мане
Это тоже Mercedes?
Мерседесы, о существовании которых никто не догадывается
Внедорожники из суперкаров
Раньше они разгонялись до 300 км/ч, а теперь могут это делать и на бездорожье
Шоковая заморозка
Можно ли ездить на Porsche Panamera и Macan GTS не только летом?
Самый быстрый в мире Volkswagen с DSG показали на видео
Появились подробности о Range Rover следующего поколения
81-летняя жительница Южной Африки доехала на старой Toyota до Лондона
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы