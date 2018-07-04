Китаянка попыталась стащить мед из улья и опухла

metro.co.uk

Китаянка попыталась украсть горный мед у диких пчел и распухла от их укусов. На видео с потерпевшей обратило внимание издание Metro.

Женщина сняла опухшее лицо на камеру и рассказала, что заскучала и решила отправиться из деревни в горы, чтобы полакомиться медом. В результате пчелы покусали ее так сильно, что ее внешность изменилась до неузнаваемости. Несмотря это, китаянка иронизировала над собой и чувствовала себя хорошо.

Видео с ней появилось во многих китайских изданиях и набрало около миллиона просмотров, однако выяснить имя женщины и ее местонахождение не удалось.

В марте сообщалось о смерти испанки, проходившей лечение пчелоужалением. До этого женщина два года проходила курсы подобного лечения, ученые предполагают, что регулярные контакты с аллергеном привели к летальному исходу.

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