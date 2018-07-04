Террористы — «разбиватели сердец» принялись соблазнять военных

Армия обороны Израиля раскрыла планы террористов движения ХАМАС по соблазнению военных ради получения секретной информации. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Операция по разоблачению преступной сети называлась «Разбиватели сердец» и началась в марте этого года. По словам источника, злоумышленникам не удалось заполучить никаких важных данных, однако он отметил, что «существовала серьезная угроза национальной безопасности».

Как пишет издание, ХАМАС создавал фейковые аккаунты в соцсетях, под видом гражданских лиц террористы знакомились с военными и просили их установить приложение для знакомств из Google Play. После того как жертвы их скачивали, в устройство попадал вирус, с помощью которого террористы получали доступ к локациям, фото- и видеоматериалам, контактам, а также другим файлам в телефоне.

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Сообщается, что до того, как Google удалил подозрительные приложения из Google Play, их скачали около 500 раз.

В армии отметили, что соблазнить пытались как мужчин, так и женщин, при этом девушки прерывали общение с подозрительными новыми знакомыми намного быстрее своих коллег другого пола.

Военных призвали не принимать запросы о дружбе в соцсетях от незнакомцев, сообщать обо всех подозрительных субъектах и не загружать неизвестные приложения.

Движение ХАМАС основано в 1987 году. С 2007-го организация контролирует сектор Газа. Члены движения совершили сотни вооруженных нападений на израильтян на территории Израиля. ХАМАС признан террористической организацией в Израиле, Канаде, США и Японии, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только ее боевое крыло.

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