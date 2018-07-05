Развитием Арктики будет управлять специально созданный правительством орган

Правительство России создаст специальный координационный орган для управления развитием русской Арктики. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, все существующие и перспективные направления работы в арктическом регионе соединят в одну систему.

«Такую работу по Дальнему Востоку провели, еще раз говорю, что ее можно критиковать наверняка, ее надо совершенствовать каждый день. Но развитие Дальнего Востока – это сегодня система», — отметил Трутнев.

По словам вице-премьера, в настоящее время на Крайнем севере работает множество организаций, но между ними нет должной взаимосвязи, как и нет должного государственного влияния на эти процессы. К примеру, отдельно решаются вопросы природы и экологи, работы с коренными народами, отдельно — о строительстве ледоколов и проводке судов и так далее. Кроме того, в Арктике работают семь международных структур. Всю эту деятельность нужно умело координировать.

Трутнев подчеркнул, что за полярным кругом в особо трудных условиях живут миллионы людей — это серьезный вызов и большая ответственность, о которой не следует забывать.

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