Британец решил отдохнуть в Испании и остался с простреленными ягодицами

В испанском городе Бенидорме британскому туристу прострелили ягодицы во время отдыха в одном из баров, передает Daily Mail. По словам следователей, пуля попала в мужчину рикошетом.

Как пишет издание, мужчина приехал в страну на отдых и собирался в скором времени вернуться в Великобританию. В настоящее время он находится в больнице.

Стрельба, предположительно, между местными наркоторговцами произошла вечером на одной из центральных улиц. Помимо британца, огнестрельные ранения получили еще двое. Как пишет издание, другой пострадавший — уроженец Марокко — был связан с наркобизнесом. Еще один из мужчин, предположительно, араб, также получил легкую травму. О его причастности к наркоторговле пока ничего не известно.

По словам очевидцев, их попросили покинуть заведение, как только началась стрельба. «Мы были в пабе напротив места происшествия. Из-за этого все бары закрылись», — сказал один из них.

Полиция ведет поиск преступника и проверяет записи с камер наружного наблюдения.

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