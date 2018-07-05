Илон Маск приказал прекратить тесты безопасности автомобилей Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск распорядился прекратить один из тестов на безопасность автомобилей Model 3. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой собственные источники.

Как рассказал сотрудник компании, 26 июня на заводе прекратили проводить проверку тормозной системы и балансировки колес. По данным издания, такое решение было принято для ускорения темпов производства автомобиля. Представитель компании отметил, что эти тесты были избыточными. В результате акции Tesla упали на шесть процентов, отмечает CNBC.

По словам эксперта, на которого ссылается Business Insider, тесты тормозной системы являются критически важной частью производственного процесса. Также указывается, что его проводят все автопроизводители для обеспечения максимальной безопасности водителя.

Tesla в начале мая отчиталась об убытках, которые регистрируются вот уже пятый квартал подряд. За первые три месяца 2018 года потери Tesla стали рекордными и составили 710 миллионов долларов. В конце 2017 года компания не уложилась в сроки производства и поставок Model 3. В начале июля сообщалось, что Tesla достигла производства пяти тысяч автомобилей Model 3 в неделю.

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