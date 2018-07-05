Названы города с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира

Опубликован рейтинг городов чемпионата мира по футболу 2018 года с самыми красивыми болельщицами. Список размещен на сайте Tvil.ru

Первое место поделили Санкт-Петербург и Сочи, за эти города проголосовало 23 процента опрошенных. Третье место заняла Москва с 20 процентами. Далее расположились Нижний Новгород (12 процентов), Екатеринбург (10), Калининград (4), Ростов-на-Дону (2), Казань, Волгоград и Самара (по одному проценту).

Топ-10 был подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.

По данным ФИФА, почти 2,6 миллиона зрителей посетили 56 матчей чемпионата мира. Больше всего болельщиц было у России, Бразилии, Колумбии, Мексики и Аргентины.

Перед началом чемпионата мира в России была названа самая красивая в мире футбольная болельщица. Бельгийка Зоэ Брунет стала победительницей конкурса «Мисс Мундиаль — 2018».

Чемпионат мира продлится до 15 июля.