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Пользователи FindFace выступили против закрытия сервиса

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Пользователи FindFace запустили петицию против закрытия сервиса. В сообщении к петиции они выражают недоумение по поводу решения прекратить работу над проектом, вместо того, чтобы развить его до поиска по социальным сетям Одноклассники и Facebook.

«У сервиса 1,5 миллиона пользователей. Прекратить принимать от них платежи безумие», — говорит в своем обращении автор петиции Михаил Камов. По мнению автора петиции, польза этого сервиса очевидна, а разговоры о вреде являются надуманными, иначе его закрыли бы намного раньше. Он призывает создателей FindFace, а также тех, кто, по его мнению, может быть к этому причастен, «одуматься и сохранить сервис для простых смертных, которые хотят знакомиться не только по-дедовски, но и высокотехнологично».

«Будем как в старину заводить группы "Ищу человека по фото". В "Жди меня" обращаться?» — резюмирует он.

Ранее, 30 июня, мировой лидер в разработке решений в области по распознаванию лиц NtechLab объявил о завершении с 1 июля 2018 года работы над проектом FindFace.ru — уникальным и первым в мире сервисом для поиска людей по фотографии в крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте». Отмечалось, что это стратегическое решение позволит компании сосредоточить все ресурсы на масштабных инновационных проектах для государства и бизнеса.

Онлайн-сервис FindFace.ru был запущен в феврале 2016 года и за три месяца работы набрал более миллиона активных пользователей, попав в топ-10 рекомендованных приложений в AppStore и GooglePlay. Секретом успеха проекта стал уникальный алгоритм распознавания лиц, лежащий в основе сервиса. Опередившему Google алгоритму FindFace требуется полсекунды, чтобы узнать человека из базы в полмиллиарда лиц с точностью более 80 процентов.

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