Неизвестный «ненавистник русофобов» призвал к расправе над Ефремовым и Макаревичем

Неизвестный автор под псевдонимом Кузьма Правдоруб распространил в социальной сети «Вконтакте» ролик, содержащий призывы «не щадить русофобов». На растущую популярность записи обратило внимание издание TJournal.

В анимационном видео под названием «Русофобы» автор рассказывает о гражданах России, которые недовольны происходящим в стране. По мнению Кузьмы Правдоруба, они постоянно лгут и «лают», испытывая при этом трепет перед «дядей Сэмом» (США).

Ролик содержит карикатурные изображения главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, актера Михаила Ефремова и музыканта Андрея Макаревича. Их имена в видео не звучат, однако автор уточняет род деятельности каждого.

В финале неизвестный мужчина бьет кулаком в портреты упомянутых раннее известных персон. «Тем, кто родину продал, нет пощады», — заключает закадровый голос. При этом авторы ролика указали, что он не несет «к призыву насилия и суициду» (орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»).

Видео было опубликовано 4 июля в сообществе «Кузьма Правдоруб» и набрало более полумиллиона просмотров за сутки. В группе всего три поста: опрос и два ролика («Русофобы» и «Посвящается девушкам с Украины» — видео, критикующее девушек, уезжающих за границу на заработки). Оба анимационных видео сопровождаются закадровым стихотворным текстом, изобилующим нецензурными выражениями.

В TJournal отметили, что ролик начал распространяться 6 июля различными городскими пабликами, при этом порой ссылки публиковались почти одновременно.

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