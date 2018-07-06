Российский поезд лишился машиниста на границе из-за просроченного долга

Машинист из Курганской области довел состав до границы с Казахстаном и был снят с поезда из-за долга перед банком. Об этом сообщили Ura.ru в региональном управлении ФССП.

Поезд продолжил движение под управлением коллеги должника.

По данным судебных приставов, мужчина брал кредит в размере 640 тысяч рублей и просрочил выплаты. Задолженность удерживают у него из зарплаты. Отдельным постановлением ему временно ограничили выезд из страны.

Подобные ограничения, как отметили в управлении, действуют в отношении 15,5 тысячи жителей Курганской области.

В целом же по стране такая мера на конец мая действует в отношении 2,3 миллиона человек — это рекордное значение.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что общая сумма долгов россиян за первый квартал текущего года выросла до четырех триллионов рублей. Однако, по данным Центрального банка, уровень просроченных займов снижается и по большей части не выплаченными остаются старые задолженности.

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