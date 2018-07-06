Губернатор Подмосковья заявил о прорыве в управлении областью

Для успешного развития Московской области необходимо понять цели задачи, которые нужно решать в каждом из муниципалитетов в первую очередь, заявил губернатор Андрей Воробьев на открытии семинара-совещания об эффективном управлении для членов регионального правительства, глав муниципалитетов и депутатов. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Каждый раз мы имеем возможность перезагружаться, проанализировать, что происходит в мире, у нас в стране, в Подмосковье, понять цели и задачи на каждой территории», — сказал он, открывая мероприятие.

Воробьев отметил, что пять лет назад региональные власти договорились, на каких принципах строить свою работу. «Вы помните, с чего мы начинали. Я могу сказать, что во многих муниципалитетах нами совместно достигнут прорыв», — подчеркнул губернатор.

По его словам, теперь власти должны найти оптимальные решения для других проблем. Наиболее острой в настоящий момент в регионе остается ситуация с утилизацией мусора, пояснил он. Он также призвал уделить пристальное внимание вопросам здравоохранения в регионе.

Накануне Воробьев принял решение ввести в области новую льготу — бесплатный проезд на столичном транспорте для подмосковных жителей старше 60 лет. Позже в тот же день он объявил, что учителям и медицинским работникам поднимут зарплату.