Путин провел перестановки в силовых структурах

Президент Владимир Путин провел кадровые перестановки в региональных управлениях МВД, Следственного комитета и ФСИН. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

От занимаемой должности освобождены полковник внутренней службы, начальник департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России Ольга Соленова, а также начальник главного управления МВД по Воронежской области, генерал-лейтенант полиции Александр Сысоев.

Руководить главным управлением МВД России по Пермскому краю будет генерал-майор полиции Михаил Давыдов. В Камчатском крае аналогичную должность занял полковник внутренней службы Михаил Киселев. В Ярославской области — генерал-майор внутренней службы Андрей Липилин.

Полковник внутренней службы Александр Князев возглавил управление МВД России по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ. Генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев занял пост начальника главного управления ФСИН по Ростовской области.

Также глава государства назначил прокуроров Пермского края, Нижегородской области и Удмуртии. Генерал-майор юстиции Андрей Потапов стал руководителем главка Следственного комитета по Красноярскому краю, полковник юстиции Сергей Сарапульцев — по Пермскому краю.

В декабре прошлого года Путин заявил, что бороться с коррупцией в силовых ведомствах можно при помощи ротации кадров. Он назвал этот подход армейским.

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